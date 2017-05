Nepalesen wählen erstmals seit 20 Jahren wieder Kommunalregierungen

Quelle: Reuters Nepalesen wählen erstmals seit 20 Jahren wieder Kommunalregierungen

In Nepal haben am Sonntag die ersten Kommunalwahlen seit 20 Jahren begonnen. In der ersten Runde traten am Sonntag mehr als 50.000 Kandidaten für gut 13.500 Mandate in der Hauptstadt Kathmandu und mehreren Bezirken der drei Provinzen an. Zehntausende Sicherheitskräfte sicherten die Wahllokale und patrouillierten in den Straßen.