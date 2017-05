Indien evakuiert rund 1.000 Einwohner in Kaschmir nach Beschuss aus Pakistan

Quelle: www.globallookpress.com Indien evakuiert rund 1.000 Einwohner in Kaschmir nach Beschuss aus Pakistan (Archivbild)

Die indischen Behörden haben rund 1.000 Einwohner in dem Bundestaat Jammu und Kaschmir evakuiert. Der Grund sind Schusswechsel an der Grenze zu Pakistan, die den zweiten Tag in Folge andauern. Nach Angaben der indischen Militärs setze die pakistanische Armee sogar Artillerie ein. Unter Beschuss seien sieben Dörfer geraten.