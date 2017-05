Russlands Präsident Wladimir Putin begrüßt Chinas "Seidenstraßen"-Projekt

Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt an dem zweitägigen «Seidenstraßen»-Gipfel in China teil. Am Rande des Treffens verhandelte er bereits mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Zur Sprache kam auch der neue Raketenstart Nordkoreas. Wladimir Putin und Xi Jinping drückten ihre Sorge darüber aus, "wie sich die Lage entwickelt und die Spannungen steigen".