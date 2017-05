Griechenlands Finanzminister legt dem Parlament ein neues Sparpaket vor

Der griechische Finanzminister hat am späten Samstagabend dem Parlament ein neues hartes Sparprogramm vorgelegt. Das Spar- und Reformpaket habe ein Volumen von bis zu 4,9 Milliarden Euro, berichtet die griechische Finanzpresse am Sonntag nach einer ersten Lesung. Griechenland braucht im Juli mehr als sieben Milliarden Euro, um nicht pleite zu gehen. Die Sparmaßnahmen sollen stufenweise von 2019 an in Kraft treten.