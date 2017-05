Ärzte ohne Grenzen fordern Feuerpause im zentralafrikanischen Bangassou

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat eine Feuerpause in der umkämpften zentralafrikanischen Stadt Bangassou gefordert. Wegen heftiger Gefechte könnten die MSF-Teams Verletzte nicht versorgen, teilte die Organisation am Samstagabend mit. "Wir appellieren an alle Konfliktparteien, einer Waffenruhe zuzustimmen und uns zu ermöglichen, die Verletzten zu bergen und der Bevölkerung ein Minimum an humanitärer Hilfe zukommen zu lassen", sagte ein MSF-Arzt in Bangassou.