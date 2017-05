G7-Länder schließen nur Minimal-Kompromiss zu Freihandel

Quelle: Reuters

Die G7-Mächte haben sich bei ihrem Treffen am Samstag im italienischen Bari nur auf einen Minimalkonsens in Bezug auf den Freihandel und auf die Ablehnung der Marktabschottung verständigt. In der Abschlusserklärung hieß es äußerst knapp: "Wir arbeiten daran, den Beitrag des Handels für unsere Volkswirtschaften zu stärken." Das ist dieselbe unverbindliche Formulierung wie schon beim Treffen der Finanzminister der G20-Gruppe vor zwei Monaten in Baden-Baden.