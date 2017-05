Papst Franziskus spricht Hirtenkinder von Fátima heilig

Am 100. Jahrestag der Marien-Erscheinung von Fátima hat Papst Franziskus zwei Hirtenkinder heiliggesprochen, denen damals die Heilige Jungfrau erschienen sein soll. Der Pontifex vollzog den liturgischen und zugleich bürokratischen Akt am Samstag vor Hunderttausenden Gläubigen auf dem Platz vor dem Heiligtum in dem portugiesischen Wallfahrtsort. Einige Gläubige verfolgten die Zeremonie tief bewegt mit Tränen in den Augen.