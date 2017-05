Italien weist Tunesier mit Kontakt zum Attentäter Anis Amri aus

Italien hat wieder einen Tunesier ausgewiesen, der Kontakt mit dem islamistischen Berliner Attentäter Anis Amri gehabt haben soll. Der 36-Jährige sei wegen Gemeingefährlichkeit abgeschoben worden, teilte das Innenministerium am Samstag in Rom mit. Der Tunesier habe allerdings auch mit anderen radikalisierten Personen zu tun gehabt. Seit dem Jahr 2015 hat Italien bereits 174 mutmaßliche Extremisten abgeschoben.

Anis Amri hatte am 19. Dezember einen LKW in eine Menschenmenge auf dem Breitscheidplatz in Berlin gesteuert und zwölf Menschen getötet. Mehr als 60 weitere Weihnachtsmarktbesucher kamen mit Verletzungen davon. Der Terrorist floh und wurde am 23. Dezember in Italien erschossen. (dpa)