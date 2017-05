Russische Eisenbahn vermeldet Cyberangriff auf ihr IT-System

Russlands staatliche Bahngesellschaft RŽD hat einen Cyberangriff auf ihr IT-System vermeldet. Die Malware wurde allerdings schnell lokalisiert und löste offenbar keine Behinderungen im Zugverkehr aus. Der Passagier- und Güterverkehr erfolge nach Plan, hieß es in der Russischen Eisenbahn.

Weitere Hackerangriffe wurden in der Nacht zum Samstag im Innenministerium, in der Gesundheitsbehörde und in der größten Bank Russlands, Sberbank, registriert. Während die Attacken auf die Sberbank und das Gesundheitsministerium schnell abgewehrt werden konnten, befiel die Malware ungefähr 1.000 Windows-PCs im Innenministerium.

Nach Angaben der Behörde sei es jedoch zu keinem Abfluss von Geheiminformationen gekommen. Bei dem weltweiten Versuch, zehntausende Computer mit der Erpressungs-Software WannaCry zu infiltrieren, sei Russland das am stärksten betroffene Land gewesen, teilte die Moskauer IT-Sicherheitsfirma Kaspersky mit. (RIA Nowosti/dpa)