Moskauer U-Bahn wird zur Bühne für Oper nach Tolkiens Werk

Quelle: Sputnik Moskauer U-Bahn wird zur Bühne für Oper nach Tolkiens Werk

Anlässlich des 82. Jahrestages der Moskauer Metro ist in der Nacht zum 13. Mai in der U-Bahn-Station Delowoi Zentr eine Oper nach dem Werk von J. R. R. Tolkien aufgeführt worden. Das Silmarillion erklang in der Elfensprache Quenya. Zu der Aufführung wurden 500 Menschen eingeladen. Die Zuschauer waren Mitarbeiter der Moskauer Metro und Gewinner von Wettbewerben, die die U-Bahn-Leitung in sozialen Netzwerken ausgeschrieben hatte.