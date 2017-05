Im Westjordanland finden Kommunalwahlen statt, keine Abstimmung im Gazastreifen

Quelle: Reuters Im Westjordanland finden Kommunalwahlen statt (Symbolbild)

Rund 800.000 palästinensische Wahlberechtigte sind aufgerufen, am Samstag bei den Kommunalwahlen im Westjordanland ihre Stimme abzugeben. Dabei sollen neue Gemeinderäte und Bürgermeister bestimmt werden. Mehr als 4.400 Kandidaten stehen für 1.561 Sitze in den Lokalräten zur Auswahl. Die Stimmabgabe erfolgt in nur 145 Gemeinden, etwas mehr als einem Drittel der Gesamtzahl im Westjordanland. Mit ersten Ergebnissen wird an diesem Sonntag gerechnet.