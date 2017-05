Cyber-Attacken erreichen auch Deutsche Bahn

© Twitter / @nasanasal Cyber-Attacken erreichen auch Deutsche Bahn

Die weltweite Welle von Cyber-Attacken hat auch die Deutsche Bahn getroffen. Wie die Bahn mitteilte, gebe es wegen «eines Trojanerangriffs im Bereich der DB Netz AG» Systemausfälle in verschiedenen Bereichen. "Der Bahnbetrieb ist durch den Trojaner nicht beeinträchtigt. Es gibt keine Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr", heißt es in einer am frühem Samstagmorgen verbreiteten Mitteilung. An den Bahnhöfen gebe es derzeit noch technische Störungen an den digitalen Anzeigentafeln‎.