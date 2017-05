Haftstrafe von 16 Jahren für Ex-"Costa Concordia"-Kapitän Schettino bestätigt

Quelle: www.globallookpress.com Kreuzfahrtschiff «Costa Concordia» (Archivbild)

Der Ex-Kapitän der «Costa Concordia» muss mehr als fünf Jahre nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffs doch ins Gefängnis. Die Richter des Kassationsgerichts in Rom bestätigten am Freitag im Berufungsprozess ein Urteil, das 16 Jahre Haft für Francesco Schettino vorsieht, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Er sei bereits in dem römischen Gefängnis Rebibbia, sagte sein Anwalt, Saverio Senese, zu Reportern.