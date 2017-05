Bundeswehr suspendiert einen weiteren Soldaten im Zusammenhang mit Fall Franco A.

Die deutsche Armee hat im Zusammenhang mit Ermittlungen um den unter Terrorverdacht stehenden Offizier Franco A. einen weiteren Soldaten vom Dienst suspendiert. Der Mann sei wegen rechtsextremer Äußerungen aufgefallen und vom Dienst entbunden worden, bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag. Der Zwischenfall, zu dem noch Ermittlungen liefen, habe sich nicht in derselben Kaserne ereignet, in der Oberleutnant Franco A. stationiert gewesen sei, fügte er hinzu.