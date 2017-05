Kinder- und Müttersterblichkeit in Venezuela angestiegen - Gesundheitsministerin gefeuert

In Venezuela ist zuletzt die Kindersterblichkeit um 30,12 Prozent und die Müttersterblichkeit um 65,78 Prozent gestiegen. Das geht aus einem Bericht über die Gesundheitslage im Land hervor, den das Gesundheitsministerium erstmals seit über zwei Jahren veröffentlicht hat. Nach der Bekanntgabe der erschreckenden Zahlen entließ der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die Gesundheitsministerin Antonieta Caporale, teilte die Regierung am Donnerstagabend mit.

Seit einem Monat eskaliert die Situation in Venezuela. Es kam fast täglich zu schweren gewalttätigen Ausschreitungen. Dabei entstand in mehreren Städten Sachschaden in Millionenhöhe. Marodierende Banden greifen sogar Kinderkrankenhäuser an, ganze Landstriche ersticken in Gewalt und Gesetzlosigkeit. Vieles erinnert an die Revolte im Jahr 2014.