Großbritannien blockiert EU-Entscheidung zu militärischer Kommandozentrale

Großbritannien hat innerhalb der EU den Aufbau einer militärischen Kommandozentrale für Auslandseinsätze blockiert. Die notwendigen Beschlüsse für das neue Hauptquartier sollten eigentlich bei Ministertreffen am kommenden Montag und Donnerstag beschlossen werden. Wegen eines Vetos aus London drohe das Vorhaben aber zu scheitern, hieß es am Freitag in EU-Kreisen.