Bulgarien: Grenzzaun zur Türkei fast komplett

Quelle: www.globallookpress.com Bulgarien baut Grenzzaun zur Türkei zu Ende

Bulgariens Grenzzaun zur Türkei ist so gut wie fertig. Entlang dieser 259 Kilometer langen EU-Außengrenze soll auf den nur noch 21 verbliebenen Kilometern ebenfalls die Barriere gegen illegale Übertritte von Flüchtlingen errichtet werden. Auf einem anderen, 30 Kilometer langen Grenzabschnitt, wo der Zaun bereits fertig sei, sollen noch die dazu gehörenden Landwege gebaut werden, sagte Innenminister Walentin Radew der neuen Regierung in Sofia am Freitag in der Fragestunde des Parlaments.