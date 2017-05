Höhere Strafen für Angriffe auf Polizisten in Deutschland verabschiedet

Angriffe auf Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute werden in Deutschland künftig höher bestraft. Der Bundesrat billigte am Freitag ein entsprechendes Gesetz der großen Koalition ohne Änderungen. In Zukunft drohen für solche Attacken bis zu fünf Jahre Haft. Das gilt auch für Übergriffe gegen Einsatzkräfte bei Streifenfahrten oder Unfallaufnahmen.