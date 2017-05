Mindestens zwölf Tote bei Bombenanschlag auf hohen Politiker in Pakistan

Bei einem Bombenanschlag auf einen hochrangigen Politiker sind in Südpakistan mindestens zwölf Menschen getötet worden. Das gab der Polizeichef der Stadt Mastung, Saber Khan, bekannt. Der stellvertretende Vorsitzende des Oberhauses des Parlaments, Abdul Ghafoor Haidary, sei in der Provinz Baluchistan gerade auf dem Weg zum Freitagsgebet gewesen, als der Sprengsatz in der Nähe seines Auto explodierte.