Trump dementiert finanzielle Verbindungen mit Russland

Quelle: Reuters

Der US-Präsident Donald Trump hat im Interview mit dem TV-Sender NBC verlautbart, dass er keine mit Russland verbundenen Finanz- und Geschäftsinteressen hat. „Ich habe keine Investitionen in Russland, überhaupt keine. Ich besitze kein Eigentum in Russland. Viele glauben, dass ich über Bürogebäude in Moskau verfüge, aber ich habe kein Eigentum in Russland“, so Trump. Er behauptete, dem Senator Lindsey Graham einen Brief mit allen entsprechenden Nachweisen zugeschickt zu haben.