Bundesrat verabschiedet Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit

Quelle: www.globallookpress.com Bundesrat verabschiedet Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit (Symbolbild)

Der deutsche Bundesrat hat am Freitag das Gesetz der großen Koalition für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen verabschiedet. Kern der Neuregelung ist die Einführung eines Auskunftsanspruchs, meldet dpa. So können Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten künftig Informationen darüber einfordern, wie ihre Kollegen für eine gleichartige Tätigkeit bezahlt werden.