US-Aufklärungsflugzeug über Schwarzem Meer von Russland abgefangen

Quelle: Sputnik

„Am 9. Mai gegen 12:00 Uhr Ortszeit haben die russischen Luftfahrtkontrollsysteme über dem neutralen Schwarzmeerbecken ein Flugziel entdeckt, das sich an die russische Staatsgrenze annäherte. Zum Abfangen des Ziels wurde der Kampfflugzeug des Typs Suchoi Su-30 aus dem Dienstbestand der Flugabwehr des Südlichen Militärbezirks in die Luft gebracht“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Flugmaschine wurde als US-Aufklärungsflugzeug Boeing P-8 Poseidon identifiziert.