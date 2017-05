Assad wirbt für Rückkehr von syrischen Flüchtlingen

"Die Regierung wird ihr Möglichstes tun, um die Heimkehr von Flüchtlingen zu befördern", sagte der syrische Präsident Baschar al-Assad dem weißrussischen Fernsehsender ONT. Es gebe keine Hindernisse seitens des Staates, betonte er.

Assad lobte in dem am Donnerstagabend ausgestrahlten Interview den von seinem Verbündeten Russland vermittelten Vorschlag, Schutzzonen in Syrien einzurichten. Diese sogenannten Deeskalationszonen gäben Kämpfern die Möglichkeit, ihre Waffen niederzulegen. Wer sich ergebe, der bekomme eine Amnestie, sagte Assad.

Seit dem Beginn des Syrien-Krieges im Jahr 2011 sind Millionen Menschen aus ihrer Heimat vor Gewalt der Terrormiliz "Islamischer Staat" geflohen. Eine große Flüchtlingswelle zog etwa über die Balkanroute nach Westeuropa, unter anderem nach Deutschland. Aber auch in Syriens Nachbarländern Türkei, Jordanien und dem Libanon gibt es seit Jahren große Flüchtlingscamps. (dpa)