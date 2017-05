US-Präsident Trump zur Entlassung des FBI-Direktors Comey: Ich wollte ihn auf jeden Fall feuern

US-Präsident Donald Trump wollte den FBI-Direktor James Comey auch unabhängig von Empfehlungen des Justizministeriums feuern. "Ich wollte Comey feuern. Es gibt dafür übrigens keinen guten Zeitpunkt. … Er ist ein Aufschneider, ein Angeber. Das FBI war in Aufruhr. Sie wissen das, ich weiß das. Jeder weiß das. Schauen Sie sich das FBI vor einem Jahr an, es war buchstäblich in Aufruhr, weniger als vor einem Jahr. Es hat sich bis heute nicht davon erholt", sagte er im interview mit dem TV-Sender NBC.