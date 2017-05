Wahlkampf in Iran: Plagiatsvorwürfe gegen amtierenden Präsidenten Ruhani

Die konservative iranische Opposition hat Plagiatsvorwürfe gegen amtierenden Präsidenten Hassan Ruhani erhoben. Der Politiker, der als Reformer gilt, soll in seiner Doktorarbeit an der Glasgow Caledonian Universität in mehreren Passagen Urheberrechte verletzt haben. Eine Gruppe iranischer Universitätsprofessoren, die der Opposition nahestehen, hätten die Staatsanwaltschaft zu einer Untersuchung aufgefordert, berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag.