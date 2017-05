Russischer Oppositioneller Nawalny nach Augenoperation in Spanien wieder zurück

Quelle: Sputnik Russischer nationalistischer Oppositionspolitiker Alexej Nawalny (Archivbild)

Der russische nationalistische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach einer Augenoperation in Barcelona nach Russland zurückgekehrt. „Gruß an alle aus Moskau! Ich bin angekommen“, schrieb Nawalny am Donnerstag in seinem Twitter-Profil. Trotz der Operation werde die Heilung noch mehrere Monate brauchen.