Airbus baut Hubschrauberwerk in China

Quelle: www.globallookpress.com Airbus baut Hubschrauberwerk in China (Symbolbild)

In Jimo nahe der chinesischen Küstenstadt Qingdao werden in Zukunft Airbus-Hubschrauber produziert. Airbus errichtet dafür zusammen mit einem chinesischen Partner ein eigenes Werk. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und der Gouverneur der Provinz Shandong, Gong Zheng, gaben dafür am Donnerstag bei einem Treffen in der Provinzhauptstadt Jinan den offiziellen Startschuss.