Europarat beschließt bessere Hilfe für Terroropfer

Quelle: www.globallookpress.com Europarat beschließt bessere Hilfe für Terroropfer

Der Europarat hat neue Richtlinien für eine bessere Unterstützung von Terroropfern beschlossen, meldet dpa. „Opfer bekommen nicht immer die Betreuung und Aufmerksamkeit, die sie brauchen“, sagte Generalsekretär Thorbjørn Jagland am Donnerstag in Straßburg. „Es ist am Staat, auf die Opfer zuzugehen, nicht andersherum.“