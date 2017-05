Meeresarchäologen entdecken US-Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg unweit von Nord Stream 2

Unweit der künftigen Nord-Stream-2-Pipeline in der Ostsee haben Meeresarchäologen einen US-Bomber aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges entdeckt. Das Kampfflugzeug liegt in 100 Metern Tiefe im westlichen Teil des Finnischen Meerbusens. Nach Angaben der Wissenschaftler, die den Bomber untersucht haben, handele es sich dabei um eine Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston. Der Fund sei eine große Seltenheit, weil ins Meer abstürzende Maschinen gewöhnlich in mehrere Wrackteile zerbrechen.