Quelle: www.globallookpress.com Facebook sperrt Seiten wegen Beleidigung des Königshauses in Thailand

Facebook hat nach Beschwerden in Thailand den Zugang zu insgesamt 178 Seiten gesperrt. Nach Angaben der nationalen Aufsichtsbehörde in Bangkok vom Donnerstag waren auf den Seiten "unangemessene" Inhalte wie Beleidigungen gegen das Königshaus zu sehen. In dem südostasiatischen Land kann sogenannte Majestätsbeleidigung mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Auch die Internet-Angebote ausländischer Zeitungen werden dort immer wieder blockiert.