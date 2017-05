Türkei kritisiert Deutschland für Aufnahme von Ex-Militärs

Quelle: www.globallookpress.com Türkei kritisiert Deutschland für Aufnahme von Ex-Militärs

Die Türkei hat die Aufnahme türkischer Soldaten als politische Flüchtlinge in Deutschland verurteilt und eine Prüfung der Entscheidung gefordert. Man bedaure, dass die Asylanträge mancher ehemaliger Militärs positiv entschieden wurden, teilte das Außenministerium in Ankara am Donnerstag mit. Die deutschen Behörden hätten mit der Entscheidung "Nachsicht mit der Geisteshaltung der Putschisten gezeigt".