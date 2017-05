Lettland: Historische Tiefsttemperaturen für Mitte Mai

© Twitter Historische Tiefsttemperaturen in Lettland

In Lettland wurden am Donnerstagmorgen neue historische Tiefstwerte gemessen. Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes zeigten die Thermometer gleich an vier Messstellen in dem Baltenstaat minus 5 Grad an. Dies ist einem Bericht der Nachrichtenagentur Leta zufolge der niedrigste Wert, der je an einem 11. Mai gemessen wurde. Zuvor waren bereits in den Vortagen bei ungewöhnlich kühler Witterung mehrmals neue Kälterekorde wie auch Schnee und Frost verzeichnet worden.