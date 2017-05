Gericht in Österreich verurteilt Syrien-Kämpfer wegen 20-fachen Mordes zu lebenslanger Haft

Ein Geschworenengericht in Österreich hat einen an den Kriegshandlungen in Syrien beteiligten Mann wegen 20-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht Innsbruck sah es als erwiesen an, dass der 27-Jährige als Mitglied einer Untergruppe der "Freien Syrischen Armee" mindestens 20 wehrlose und verwundete Soldaten der syrischen Regierung erschossen hatte. Nach Spiegel-Angaben soll der Kämpfer in einem Tiroler Auffanglager für Flüchtlinge im Juni 2016 festgenommen worden sein.