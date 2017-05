Siemens plant Kürzung von 2.700 Stellen

Der Elektrokonzern Siemens treibt seine Neuausrichtung mit einem weiterem Arbeitsplatzabbau voran. Deutschlandweit sollen in den kommenden Jahren insgesamt rund 2.700 Jobs gestrichen, ver- oder ausgelagert werden. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit.