Indien: Wandeinsturz während Hochzeit – mindestens 26 Tote

Quelle: www.globallookpress.com

In der indischen Stadt Bharatpur im Bundesstaat Rajasthan sind mindestens 26 Menschen, darunter mindestens vier Kinder, ums Leben gekommen, als eine Wand einer Hochzeitshalle während eines schweren Sturms am Mittwoch zusammengebrochen war. Das Unglück ereignete sich mitten in einer Hochzeitszeremonie, gab die lokale Polizei bekannt. Die Hindustan Times berichtet, dass der Vorfall geschah, als die Menschen gerade in der Nähe der Wand am Essen waren.