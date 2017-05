Mutmaßlicher Brandanschlag: Schwestern verbrennen in Campingwagen in Rom

© Twitter Mutmaßlicher Brandanschlag: Schwestern verbrennen in Campingwagen in Rom

Bei einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Großfamilie in Rom sind drei Schwestern ums Leben gekommen. Die Schwestern im Alter von 4, 8 und 20 Jahren seien in der Nacht lebendig in einem Wohnwagen verbrannt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch. In dem Campingwagen lebte die Roma-Familie mit insgesamt elf Kindern.