Erdoğan: US-Waffenlieferungen an syrische Kurden sind ein „Fehler“

Quelle: www.globallookpress.com Erdoğan: US-Waffenlieferungen an syrische Kurden sind ein „Fehler“

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat die USA dazu aufgefordert, von Waffenlieferungen an die syrische Kurdenmiliz YPG in Syrien abzusehen. Die Entscheidung dafür sei ein „Fehler“ und die US-Regierung solle diesen rückgängig machen. Dies erklärte Erdoğan am Mittwoch vor Journalisten in Ankara, berichtet dpa.