Sicherheitsexperten: Berlin ist echte "Spionage-Hochburg"

Quelle: www.globallookpress.com Sicherheitsexperten: Berlin ist echte "Spionage-Hochburg"

Die deutsche Hauptstadt steht in besonderer Weise im Fokus ausländischer Spione und Geheimdienste. Dies teilte der Berliner Staatssekretär für Inneres, Torsten Akmann, am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz mit. "Man kann durchaus sagen, dass die Stadt Berlin europaweit gesehen durchaus als ein echter Spionage-Hotspot bezeichnet werden kann, als eine echte Spionage-Hochburg", zitiert ihn dpa. Die Situation Berlins sei vergleichbar mit jener Wiens in früheren Zeiten des Kalten Krieges.