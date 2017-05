Polnische Angriffsflugzeuge kommen zu Übungen in Estland an

Am Mittwoch sind vier polnische Angriffsflugzeuge vom Typ Su-22 auf dem estnischen Flugplatz Amari angekommen, teilte die Agentur Interfax mit. Die Maschinen werden an den groß angelegten Militärübungen unter dem Titel "Spring Storm" ("Frühlingssturm") teilnehmen. Dabei werden sie den Bodentruppen ihre Unterstützung leisten, hieß es aus dem estnischen Generalstab.

Am Vortag waren auch vier US-amerikanische Flugzeuge vom Typ AH-64 Apache sowie zwei Hubschrauber UH-60 Black Hawk in Estland angekommen. Sie gehören zu der 10. US-Luftbrigade und sind im Rahmen des NATO-Einsatzes Atlantic Resolve auf dem lettischen Stützpunkt Lielvarde stationiert. Am Manöver nehmen außerdem estnische Übungsflugzeuge L-39 sowie Hubschrauber F/A-18 Hornet teil.