Quelle: Sputnik Russische Offiziere erhalten Auszeichnungen für abgewehrte Terroroffensive in Syrien

Das russische Verteidigungsministerium hat eine Gruppe von Offizieren für ihre Beteiligung an der Anti-Terror-Operation in Syrien ausgezeichnet. Nach Angaben des Fernsehsenders Rossija 24 sollen 16 russische Armeeangehörige eine Offensive von ungefähr 300 Terroristen abgewehrt haben. Der Kommandeur der Sondereinsatzgruppe erhielt den Titel Held der Russischen Föderation. Zur feierlichen Zeremonie in der russischen Hauptstadt kamen vier Offiziere. Ihre Gesichter wurden nicht gezeigt.