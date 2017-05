Russisches Verteidigungsministerium bestätigt stabile Lage in Zufluchtszonen in Syrien

Das russische Verteidigungsministerium hat Bericht über die Situation in den kürzlich errichteten Schutzzonen in Syrien erstattet. "Die Lage in den Deeskalationszonen bewerten wir als stabil", zitiert Interfax die Behörde. Dem Auswärtigen Amt zufolge habe Russland innerhalb von 24 Stunden sieben Schussvorfälle in der Provinz Damaskus, vier in der Provinz Latakia und drei in der Provinz Hama verzeichnet.