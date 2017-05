Zwei Menschen bei Hubschrauberabsturz in Tirol gestorben

Quelle: www.globallookpress.com Zwei Tote bei Hubschrauberabsturz in Tirol (Symbolbild)

Beim Absturz eines Hubschraubers sind in Tirol in Österreich zwei Menschen ums Leben gekommen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Der Hubschrauber hatte am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Transportseil einer Materialseilbahn berührt. Er sei beim Aufprall auf dem Boden in Brand geraten.