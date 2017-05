Rechtsgutachten: Stockholm-Attentäter nicht psychisch gestört

Quelle: Reuters Rechtsgutachten: Stockholm-Attentäter nicht psychisch gestört

Der mutmaßliche Attentäter von Stockholm war zum Zeitpunkt des Terroranschlags vor rund einem Monat nicht psychisch gestört. Zu diesem Schluss kommt ein rechtsmedizinisches Gutachten, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Bei dem 39-jährigen Usbeken seien auch keine früheren psychischen Erkrankungen bekannt, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Sporadisch will er verschiedene Drogen ausprobiert haben.