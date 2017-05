Durchsuchungen wegen IS-Verdachts in vier deutschen Bundesländern

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsuchen lassen. Es gehe um drei namentlich bekannte Beschuldigte, sagte ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe. Bei zwei von ihnen werde wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" ermittelt, gegen den dritten Mann wegen Unterstützung. Festnahmen gab es nicht.