Mehr als 1.500 Syrer erhalten humanitäre Hilfe aus Russland

Quelle: Sputnik Mehr als 1.500 Syrer erhalten humanitäre Hilfe aus Russland

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in den vergangenen 24 Stunden vier humanitäre Aktionen im Gouvernement Aleppo durchgeführt. Die Bevölkerung bekam 4,8 Tonnen Trinkwasser geliefert. Humanitäre Hilfe erhielten 1.507 Einwohner. Zugleich warf Russlands Luftwaffe über der vom IS belagerten Stadt Deir ez-Zor 21 Tonnen UN-Hilfsgüter ab. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau hatte Russland bereits 1.191 humanitäre Einsätze in Syrien durchgeführt.