Härtere Strafen bei Wohnungseinbrüchen in Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com

Wohnungseinbrüche sollen in Deutschland künftig härter bestraft werden. Die Regierung beschloss am Mittwoch einen Gesetzesentwurf, wonach für den Einbruch in eine "dauerhaft genutzte Privatwohnung" künftig eine Mindeststrafe von einem Jahr gelten soll. Bislang ist hier ein Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vorgesehen - und in "minder schweren Fällen" eine Strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Letztere soll es beim Einbruch in Privatwohnungen künftig gar nicht mehr geben.