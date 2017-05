Katastrophenfall erklärt nach Tunneleinsturz in ehemaliger US-Plutoniumanlage

© Twitter Alarm nach Tunneleinsturz in ehemaliger US-Plutoniumanlage

Der Einsturz eines Tunnels in einer ehemaligen Plutoniumfabrik im US-Bundesstaat Washington hat am Dienstag zu einer Notfallsituation geführt. Mitarbeiter hatten am Morgen (Ortszeit) den sechs mal sechs Meter großen Erdeinbruch auf dem Gelände der "Hanford Site" bemerkt.