Pakistan sperrt mehr als 12.000 Internetseiten wegen Gotteslästerung

Quelle: www.globallookpress.com Pakistan sperrt mehr als 12.000 Internetseiten wegen Gotteslästerung

Die pakistanische Telekommunikationsbehörde PTA hat im Zuge einer Kampagne gegen gotteslästerliche Inhalte in sozialen Medien seit April 12.968 Internetseiten gesperrt. Das berichtet die Tageszeitung "Express Tribune" am Mittwoch unter Berufung auf Teilnehmer einer Parlamentssitzung, in der PTA-Mitarbeiter Bericht erstatteten. Welche Seiten betroffen waren, blieb zunächst unklar.