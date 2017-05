Donald Trump entlässt FBI-Chef James Comey

Quelle: www.globallookpress.com Donald Trump entlässt FBI-Chef James Comey

Am Dienstagabend (Ortszeit) hat US-Präsident Donald Trump den FBI-Chef James Comey mit sofortiger Wirkung entlassen. Trump habe auf klare Empfehlungen von Justizminister Jeff Sessions und des stellvertretenden Generalbundesanwalts Rod Rosenstein gehandelt, hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses. Begründet wurde die Entlassung vor allem mit Comeys Verhalten in der E-Mail-Affäre Hillary Clintons. Von dieser hatte der Wahlkämpfer Trump 2016 allerdings sehr profitiert.