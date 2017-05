USA wollen syrische Kurden mit Waffen ausrüsten

Quelle: Sputnik

Trotz Bedenken der Türkei will die US-Regierung die syrischen Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit Waffen ausrüsten. US-Präsident Donald Trump gab dem Verteidigungsministerium dafür grünes Licht, wie sein Sprecher Sean Spicer am Dienstag sagte.